Мир 19 февраля 2024, 23:17 США превратили ОЗХО в площадку для сведения счетов с Россией Минобороны: США хотят лишить Россию право голоса в ОЗХО Unsplash

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США намерены понизить Россию в правах в ОЗХО. Такое заявление на брифинге Минобороны по вопросам нарушения требований Конвенции о запрещении химического оружия сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова привело РИА «Новости».

Генерал отметил, что Россию по сути «выдавили» из состава исполнительного совета ОЗХО, а вместо нее пригласили Украину, Польшу и Литву, которые никогда не имели собственного химического оружия.

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«Была сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой полностью контролируется США и используется ими для сведения политических счетов с неугодными странами», — заявил Кириллов.

Постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин ранее заявил, что ни о какой изоляции России в организации речи не идет, однако предстоит много работы. Основная задача — отстоять права РФ и ее интересы.