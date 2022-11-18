Мир 18 ноября 2022, 07:22 США превратили НАТО в «безмозглого зомби» — китайские СМИ China Daily: США превратили мертвый НАТО в кровожадного зомби РИА «Новости»

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США сделали из «мертвого» НАТО «безмозглого зомби», написало китайское издание China Daily. Газета метко охарактеризовала действия администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена как «некромантию», которая провоцирует мировой хаос и конфликты.

Североатлантический договор назвали пережитком холодной войны, который давно пора похоронить.

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«Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби», — отметило СМИ.

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НАТО «остается безмозглым», но легко ведется на манипуляции, «если показать ему виртуальную реальность», где все еще идет холодная война.

Китайское издание назвало конфликт на Украине последствием расширения Альянса на восток вопреки законным опасениям России. Создав хаос в Европе, «зомби» теперь переключается на Юго-Восточную Азию, считают журналисты газеты.

Россия не раз указывала на то, что НАТО ищет врага, чтобы оправдать собственное существование, фактически давно ставшее бессмысленным.