Мир 04 ноября 2022, 16:49 США прекратят помощь Украине при победе республиканцев — конгрессвумен Грин Конгрессвумен Грин: США не дадут Украине «ни цента» в случае победы республиканцев flickr

Читать 360tv в

США прекратят финансовую поддержку Украины, если победу на промежуточных выборах одержат республиканцы, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. В ходе выступления перед своими сторонниками она уточнила, что Штаты должны тратить средства на свои нужды, сообщил телеканал C-Span.

По словам конгрессвумен, находящиеся у власти демократы заботятся лишь об Украине, напрочь забыв о Штатах.

Реклама

«При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — отметила Маржори Тейлор Грин.

Реклама

Американские власти готовы утвердить программу, которая нацелена на поддержку другими странами мира санкций против России. На эти цели руководство США может выделить шесть миллионов долларов, сообщил RT. Антироссийские ограничения в Штатах назвали доказательством поддержки Украины.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что для поддержки Украины на Западе начали вербовать террористов. Этим занялись представители спецслужб США и Великобритании, уточнил он.