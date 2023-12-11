Мир 11 декабря 2023, 08:42 США прекратят поддержку наступления Израиля в Газе через несколько недель Economist: США призвали Израиль завершить операцию в Газе до нового года Ilia Yefimovich/dpa/globallookpress

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У Израиля осталось всего несколько недель, чтобы уничтожить ХАМАС. Давление со стороны Америки с требованием прекратить наступление усиливается, написал британский журнал The Economist.

«У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) есть всего несколько недель, чтобы завершить работу, прежде чем Америка, жизненно важный союзник Израиля, прекратит поддержку наступления. Успех выглядит маловероятным», — сообщили журналисты.

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Администрация президента Джо Байдена отрицает, что установила какой-либо срок в проведении операции. Однако несколько источников подтвердили, что во время недавнего визита в Израиль американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил израильтянам, что «им придется завершить все дела к новому году».

«Администрация также требует, чтобы Израиль сделал гораздо больше для облегчения страданий палестинцев, особенно на юге Газы», — добавили в издании.

По данным министерства здравоохранения анклава, управляемого ХАМАС, с 7 октября в Газе погибли около 18 тысяч человек.

Боевые действия возобновились после нарушения недельного соглашения о прекращении огня, в котором Америка и Израиль обвинили ХАМАС. США поддержали продолжение боевых действий Израиля в секторе Газа, потому что их прекращение лишь отложит решение проблемы в регионе.