Мир 30 августа 2023, 00:11 США прекратили поставку кассетных боеприпасов на Украину Пентагон заявил об отсутствии кассетных боеприпасов в новом пакете помощи ВСУ РИА «Новости»

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Кассетные боеприпасы не вошли в новый пакет военной помощи Украине. С таким заявлением выступила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Полное видео ее выступления опубликовали на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Что касается включения DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, боеприпасы двойного назначения — прим. ред), <…> то ответ — нет», — заявила представитель Пентагона, отвечая на вопрос журналистов.

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Руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил, что в новый пакет помощи Украине включили оружие, боеприпасы и специальную технику на сумму 250 миллионов долларов.

Он подчеркнул, что туда вошли ракеты AIM-9M для систем противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, оборудование для разминирование, а также дополнительные машины для медиков, подрывные боеприпасы для ликвидации препятствий и другие противотанковые системы и ракеты. Вся техника и боеприпасы поступят на вооружение в ВСУ из запасов Пентагона.

Украинские войска получили кассетные боеприпасы США под гарантии не использовать их против мирного населения. Как пояснил американский лидер Джо Байден, это стало вынужденным шагом в связи с существенным истощением запасов снарядов для артиллерии.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что все обещания украинского командования оказались ложью. Он подчеркнул, что столица региона регулярно подвергается обстрелам кассетными боеприпасами. Гагин добавил, что все факты использования подобного оружия зафиксированы для последующего разбирательства.