США предупреждали Ирак об ударе по Сулеймани

Впрочем, такого разрешения власти Ирака и не давали. А когда ракетный удар по району аэропорта Багдада уже произошел, к вопросу больше не возвращались.

«Разрешения на это иракской стороны не было», — подтвердил Махди.

Ранее премьер-министр объявил трехдневный национальный траур по поводу смерти командующего элитными силами Ирана «Кудс» Касима Сулеймани и заместителя командующего проиранских сил «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Воинов при этом ведомство премьера назвало мучениками.

Коалиция США тем временем приняла решение приостановить обучение своих партнеров в Ираке. Это было сделано в целях безопасности. На родине, в Соединенных Штатах, между тем на рассмотрение сената внесли резолюцию, предлагающую законодательно запретить президенту страны Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса. С такой инициативой выступил сенатор-демократ Тим Кейн.

Аналитики уверены, что такая резолюция обречена на провал. Впрочем, для Трампа продвижение этого документа может нести репутационные риски. Эксперты также считают, что полномасштабная война не нужна ни Ирану, ни США, но Тегеран на действия США может ответить достаточно жестко.