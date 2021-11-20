США предупредили союзников о возможном вторжении России на Украину

США призвали союзников разработать экономические и военные меры по сдерживанию России. Американская разведка считает, что РФ готовит военное вторжение на территорию Украины. Об этом сообщила газета газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс на этой неделе доложила послам НАТО, что американская разведка получила данные о возможности российского вторжения. По ее мнению, осталось мало времени для того, чтобы помешать России. Поэтому США призвали принять меры по сдерживанию РФ от нападения — как экономические, так и военные. США также поделились этими данными с Украиной.

В NYT утверждают, что, по данным Центра стратегических и международных исследований, Россия направила военные силы на мыс Опук в Крыму и на территорию Павловска в Воронежской области якобы для того, чтобы приблизиться к Украине на расстояние, позволяющее нанести удар.

Разведслужбы США и Великобритании считают, что целью нападения России на Украину может быть дестабилизация страны с целью установления там пророссийского правительства или получение контроля над большей ее частью. Российские власти, комментируя новости на эту тематику, каждый раз напоминают, что внутри границ своей страны могут перемещать войска в любые регионы.

Ранее американский сенатор Менендес предложил ввести санкции против России при «вторжении на Украину», а также запретить въезд военных и сотрудников разведки на территорию США. Кроме того, инициатива сенатора подразумевает наращение военной мощи Украины.