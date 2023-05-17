Мир 17 мая 2023, 09:29 США предупредили шейха ОАЭ о последствиях сотрудничества с Россией WSJ: президента ОАЭ предупредили, что сотрудничество с РФ и КНР угрожает связям с США Пресс-служба Кремля

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Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной области и сфере разведки ставит под угрозу отношения с США. Об этом написала ежедневная американская газета Wall Street Journal.

«Объединенные Арабские Эмираты стали центром притока российских денег и сократили добычу нефти, увеличив военный бюджет Москвы и вызвав протесты Вашингтона. Лидер страны пропустил звонок президента Байдена, поскольку США заручились поддержкой Украины», — сообщило издание.

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Президент ОАЭ наладил отношения с Россией и Китаем, что негативно сказалось на связях с США, написало СМИ, ссылаясь на слова высокопоставленного должностного лица в администрации президента Джо Байдена.

Собеседник газеты упомянул, что в последние месяцы шейх часто консультировался с американскими чиновниками по поводу РФ и КНР. Однако в ОАЭ отметили, что близкие отношения с Соединенными Штатами не должны мешать связям с другими странами.

ОАЭ стали второй после Турции самой посещаемой российскими туристами страной по итогам 2022 года. Прямое авиасообщение между Россией и ОАЭ восстановили, а российским путешественникам не нужна виза. При этом отдых в Объединенных Арабских Эмиратах обходится на 15-20% дешевле, чем в Турции.