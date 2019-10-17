  • США предупредили Россию о терактах

    17 октября 2019, 15:25

    Дарья Бунякова

    США передали РФ информацию о терактах, которые планировались на российской территории. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
    США предупредили Россию о терактах

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    «Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны», — приводит слова Бортникова РИА «Новости».

    Глава ФСБ не стал уточнять какие-либо детали. При этом он отметил, что Москва и Вашингтон продолжают обмениваться данными о готовящихся террористических атаках. Кроме того, страны сотрудничают в расследованиях уже произошедших инцидентов.

    В качестве примера Бортников привел теракт, который готовился в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Жертв удалось избежать именно благодаря своевременному предупреждению от Штатов. В свою очередь Россия рассказала американской стороне о планируемом теракте на Бостонском марафоне.

    По словам Бортникова, с начала 2019 года российским силовикам удалось предотвратить 39 терактов и ликвидировать 49 террористических ячеек.