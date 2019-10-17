США предупредили Россию о терактах

США передали РФ информацию о терактах, которые планировались на российской территории. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

ФСБ: 39 терактов предотвратили в России за 2019 год Подробнее

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны», — приводит слова Бортникова РИА «Новости».

Глава ФСБ не стал уточнять какие-либо детали. При этом он отметил, что Москва и Вашингтон продолжают обмениваться данными о готовящихся террористических атаках. Кроме того, страны сотрудничают в расследованиях уже произошедших инцидентов.

В качестве примера Бортников привел теракт, который готовился в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Жертв удалось избежать именно благодаря своевременному предупреждению от Штатов. В свою очередь Россия рассказала американской стороне о планируемом теракте на Бостонском марафоне.

По словам Бортникова, с начала 2019 года российским силовикам удалось предотвратить 39 терактов и ликвидировать 49 террористических ячеек.