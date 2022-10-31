США предупредили об ужасных последствиях в случае новых санкций против России | 360°

Мир 31 октября 2022, 02:41 США предупредили об ужасных последствиях в случае новых санкций против России The Hill: США ждут ужасные последствия в случае введения антироссийских санкций РИА "Новости"

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США ждут еще более сложные трудности в случае введения Россией новых санкций. Такими выводами поделился профессор-международник Марк Л. Буш в статье для издания The Hill.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на импорт российского алюминия в рамках санкций. В Белом доме сейчас изучают три варианта: прямой запрет поставок, резкое увеличение пошлин и санкции против «Русала».

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По мнению Буша, такая мера может сильнее сказаться на американской экономике.

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«Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов, а также усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня столкнулись американцы», — написал автор.

Американская промышленность ежегодно потребляет около 15% российского алюминия. С годами спрос будет только расти, потому вводить подобные санкции невыгодно для США, резюмировал Буш.

Европейский союз может в ближайшее время подготовить еще один пакет санкций против России. Об этом ранее сообщила заместителя председателя Еврокомиссии Вера Юрова.