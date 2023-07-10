Мир 10 июля 2023, 01:44 США предупредили об уничтожении целых штатов всего одной российской ракетой Обозреватель Rebelión Гонсалес заявил, что всего один «Посейдон» может уничтожить Нью-Йорк РИА «Новости»

Читать 360tv в

Всего одна российская ракета «Посейдон» в состоянии уничтожить сразу несколько американских штатов. Такое предположение выдвинул обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес.

«Всего одна такая ракета („Посейдон“ — прим. ред.) способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, <…> Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами», — выразил уверенность автор.

Реклама

По мнению журналиста, никто бы не стал развязывать против России войну из-за ее обширного и разнообразного арсенала. И согласно доктрине России, применение ядерного оружия возможно лишь в случае угрозы существования страны. Но Запад предпочитает умалчивать об этом, умышленно разжигая конфликт.

Что касается «Посейдона», о котором написал автор, это проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. Другими словами, это ядерная торпеда, способная наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что по действующим между российской и американской сторонами соглашениям Россия не обязана информировать Соединенные Штаты о возможных испытаниях морского беспилотника «Посейдон».