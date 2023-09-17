Мир 17 сентября 2023, 02:50 США предупредили об угрозе ядерной войны Newsweek: действия США на Украине могут спровоцировать ядерную войну Pxhere

Читать 360tv в

Американские власти своей политикой на Украине могут разжечь ядерную войну. Об этом в статье для издания Newsweek написал профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс.

Он напомнил о реакции общественности на решение главы компании SpaceX Илона Маска ограничить работу системы спутникового интернета Starlink на Украине. После этого шага предпринимателя обвиняли в намерении помешать победе Украины в конфликте, сказал профессор.

Реклама

«То, что произошло с Илоном Маском на прошлой неделе, демонстрирует, насколько безумной и опасной стала политика США в отношении Украины», — подчеркнул Абрамс.

По его мнению, администрация Белого дома стала пренебрегать осторожностью, игнорируя риски эскалации конфликта.

Основателя SpaceX Илона Маска обвинили в государственной измене после его отказа разрешить ВСУ использовать Starlink для атак на российский Черноморский флот.