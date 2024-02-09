09 февраля 2024, 16:08
США предупредили о «землетрясении» после интервью Путина Карлсону
Писатель Эрнандес: интервью Путина Карлсону окажет эффект землетрясения в США
Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведет в Соединенных Штатах эффект землетрясения. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес.
«В США оно (интервью — прим. ред.) имеет эффект землетрясения… Обычные граждане США [узнают] реальность далекой войны, которую ведут их политики вместе с НАТО против мирного российского народа», — отметил он.
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Интервью показало политическую мудрость Путина. Писатель подчеркнул, что президент России продемонстрировал исторический анализ и разоблачил, «особенно перед американским народом, демагогическую защиту ложной демократии в неонацистской Украине».
Эрнандес уточнил, что США тратят на эти цели миллиарды долларов. Причем эти средства не способствуют миру во всем мире, а лишь наращивают прибыль военного комплекса Штатов. Чтобы прокормить себя экономически, американские власти ведут бесчеловечную агрессию через руководство Украины против героического и непобедимого русского народа, резюмировал писатель.
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Такер Карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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