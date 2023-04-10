10 апреля 2023, 19:44
США предупредили о возможности вступить в третью мировую войну без боеприпасов
Трамп указал на риск для США оказаться в третьей мировой войне без боеприпасов
Путь, который выбрали США, в итоге может привести к третьей мировой войне. Вести боевые действия американцам придется «без боеприпасов», предупредил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальных сетях.
«Тем путем, которым идут США, мы вскоре очутимся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — подчеркнул политик.
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Оптимальным и единственным способом для американской стороны избавиться от проблем с Китаем и «прочими сложностями» Трамп назвал прекращение полномочий действующего президента США Джо Байдена.
Ранее бывший американский лидер обвинил систему США в коррумпированности. По его словам, демократы на предстоящих выборах хотят использовать ее для фальсификации результатов.
Политик пообещал, что, если вернется к власти, страной больше не будут руководить «глупые люди» — мошенники и дезинформаторы.
США
Дональд Трамп
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