Мир 08 мая 2023, 13:58 США предупредили о риске вторжения мигрантов Американская конгрессвумен Грин указала на риск массового вторжения мигрантов в США

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США грозит настоящее вторжение мигрантов. Причем произойдет оно уже на текущей неделе, предупредила в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Политик призвала американских военных взять ситуацию под контроль, отправившись к границе.

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«Вот что Джо Байден делает с нашей страной. <…> Неминуемое вторжение, которое произойдет позже на этой неделе, когда отменят „Раздел 42“», — отметила она.

Марджори Тейлор Грин обратила внимание, что положение дел уже нестабильно. Происходящее она назвала кризисом национальной безопасности.

Отменить введенную при администрации Дональда Трампа законодательную норму, уточнило РИА «Новости», собираются 11 мая. «Раздел 42» позволял американским властям высылать мигрантов, которые прибывали из регионов с высоким риском заболевания ковидом.

После отмены нормы США может захлестнуть массовый приток нелегалов.