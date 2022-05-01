США предупредили о риске глобального конфликта из-за желания ослабить Россию

Стратегия властей США по ослаблению позиций России может привести к глобальному конфликту великих держав. Об этом написал китайский портал Global Times.

По словам авторов материала, в словарном запасе США нет места такому понятию, как мирное существование. В итоге это превращает страну в главнейшую угрозу на Земле.

«Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами, так как предаются игре с нулевой суммой», — заявили китайские журналисты.

Они отметили, что целью американской власти является ослабление всех потенциальных соперников. Раньше такая стратегия применялась в отношении Японии, а теперь к ней прибегают против любой страны, отказывающейся плясать под дудку Запада.

Как подчеркнули в публикации, желание США сохранить глобальную доминирующую позицию с помощью НАТО, AUKUS и других военных альянсов приведет к разделению мира. Единения в этм случае ждать не стоит, заключили авторы статьи.