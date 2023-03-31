31 марта 2023, 20:39
США предупредили о провале в случае войны с Китаем
Американский генерал Бергер: США проиграют в случае масштабной войны с Китаем
Соединенные Штаты ждет поражение в случае военного столкновения с Китаем в Тихом океане. Таким мнением комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер поделился в интервью изданию Newsweek.
Он отметил, что у США нет достаточных десантных возможностей, которые могут сыграть решающую роль в конфликте с КНР. Речь идет о кораблях и наземных силах поддержки, среди которых экспедиционные подразделения морской пехоты и их транспортные средства через море на сушу.
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«Бергер и другие высокопоставленные морские пехотинцы говорят, что за последние годы уровень их готовности упал до самого низкого уровня, до 35% от того, что необходимо для развертывания трех десантных групп готовности», — пояснил Бергер.
Ранее бывший журналист Fox News Клейтон Моррис заявил о подготовке США к конфликту с Россией и Китаем. В Белом доме считают, что эти две страны представляют угрозу для Америки, отметил репортер.
В качестве подтверждения своих слов он сослался на проект военного бюджета на 2024 год, в котором предусмотрено увеличение на 40% расходов на «нападение» на республику.
США
Китай
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