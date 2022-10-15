США предупредили о проблемах при нарушении зерновой сделки | 360°

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США предупредили о проблемах при нарушении зерновой сделки

Замглавы пресс-службы Госдепа Патель: нарушение зерновой сделки станет проблемой

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Зерновая сделка выгодна всему миру, а ее нарушение стало бы большой проблемой. Об этом заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

«Это будет большой проблемой», — ответил Патель на просьбу прокомментировать недавние слова президента России Владимира Путина о сделке.

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Ранее российский лидер отметил, что использование зерновых коридоров для терроризма ставит под вопрос достигнутые договоренности. При этом он добавил, что пока подтверждений этому нет.

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По словам Пателя, доступ к экспорту из России продовольствия и удобрений выгоден для всех стран мира. Американские власти расценили бы отказ от сделки как желание России использовать поставки продовольствия в качестве инструмента давления.

«Любые разговоры о нарушении этой договоренности — это заявление о том, что люди должны платить за еду больше», — процитировало замглавы пресс-службы РИА «Новости».

Летом Россия, Турция, ООН и Украина подписали соглашение о вывозе зерна через порты в Черном море. Также стороны договорились снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

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