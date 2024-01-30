Мир 30 января 2024, 10:48 США предупредили о последствиях в случае передачи российских активов Украине Макгрегор: передача российских активов приведет США к экономическому краху РИА «Новости»

Читать 360tv в

В случае незаконной передачи российских активов Украине США грозит экономический крах. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, если правительство Соединенных Штатов незаконно конфискует 300 миллиардов российских активов и передаст их «коррумпированному правительству Украины», это приведет к последствиям.

Реклама

Саудовская Аравия, Индия, Китай и множество других стран, как уточнил полковник, станут продавать американские казначейские облигации по заниженным ценам.

«<…> таким образом подрывая глобальную финансовую систему Америки и ее экономику», — подчеркнул Макгрегор.

Он заверил, что такой ход против России ударит по национальной мощи США, на создание которой у американского народа ушли сотни лет.

Как сообщила бельгийская миссия при ЕС, послы Евросоюза предварительно согласовали использование доходов от активов России. Глава Банка Италии Фабио Панетта предупреждал, что подобное решение сильно ударит по евро.