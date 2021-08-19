Россия готовится к испытаниям межконтинентальной баллистической ракеты «Буревестник». Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на некие аэрокосмические снимки компании Capella Space в районе полигона Панково на Новой Земле.

По данным канала, на этих фотографиях якобы есть явные признаки подготовки к испытанию этой ядерной ракеты.

«Использование ядерного реактора, в принципе, дало бы крылатой ракете неограниченную дальность полета мимо американских радаров и перехватчиков ПРО», — цитирует CNN эксперта по оружию из Института Миддлбери Джеффри Льюиса, который изучил эти фото.

По словам собеседника телеканала, у него есть серьезные вопросы к тому, можно ли заставить эту систему работать успешно, не говоря уже об угрозе, которую представляет запуск «Буревестника» для окружающей среды и здоровья людей.

Осенью прошлого года глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл рассказал, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» может почти неограниченное время находиться в атмосфере.