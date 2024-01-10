Мир 10 января 2024, 07:30 США предупредили о новом российском оружии Newsweek: Украине может грозить мощный удар из-за новых российских дронов «Куб» РИА «Новости»

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Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» могут оказаться серьезной проблемой для Украины. Такое мнение выразили журналисты Newsweek.

Они напомнили, что первую версию «КУБ-БЛА» представили еще в 2019 году. И уже тогда аппарат имел ряд отличительных функций.

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«Вероятно, обновленная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине», — подчеркнули в материале.

Обновленное отечественное оружие назвали «ночным кошмаром». Как сообщал президент концерна «Калашников» Алан Лушников, предприятие уже начало отгрузку первой партии модернизированных дронов «Куб». Также, по его словам, в январе российской армии передадут первую партию новых автоматов Калашникова АК-12. Современное оружие сделали по тем требованиям, которые выявили в ходе специальной военной операции.

Российские бойцы уже начали применять модернизированный управляемый снаряд «Краснополь». По данным холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха, новый боеприпас обладает повышенной точностью.