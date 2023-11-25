Мир 25 ноября 2023, 04:57 США предупредили о нашествии «суперсвиней» AP: США предупредили о вторжении стай диких кабанов Unsplash

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Жителей северных штатов Америки предупредили о вероятном вторжении стремительно растущей популяции «суперсвиней» из Канады. Об этом сообщило издание The Associated Press.

Северная Дакота, Монтана и Миннесота оказались под угрозой. На канадской территории дикие кабаны уже доставили людям много проблем, так как они очень опасны, славятся высокой выживаемостью и плодовитостью.

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По мнению профессора Университета Саскачевана Райана Брука, дикие кабаны отнесли к самым инвазивным на планете. Если они распространятся, то вызовут экологическую катастрофу во всем мире.

Дикие свиньи уничтожали деревья, загрязняли водные бассейны, поедали урожаи, а также несли опасность людям, сказано в статье. В самой Канаде эта проблема возникла в XX веке, когда фермеры сначала решили их разводили, а потом просто отпустили на волю.