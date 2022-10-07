США предупредили о катастрофе в случае вступления Украины в НАТО | 360°

Мир 07 октября 2022, 08:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США предупредили о катастрофе в случае вступления Украины в НАТО The Federalist: вступление Украины в НАТО дорого обойдется США freepik

Читать 360tv в

Вступление Украины в Североатлантический альянс обернется катастрофой, предупредил вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в материале для газеты The Federalist. По его мнению, членство Украины в НАТО обошлось бы Соединенным Штатам крайне дорого.

Первоначальные затраты, по подсчетам эксперта, достигли бы 27 миллиардов долларов, а ежегодные расходы налогоплательщиков США — до 11 миллиардов. Кроме того, Америке пришлось бы постоянно размещать многотысячные контингенты в Европе. При этом вооруженные силы США и так перегружены и недоукомплектованы, напомнил Колдуэлл.

Реклама

«Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — констатировал он.

Реклама

Но добавил, что «слепая преданность Альянсу» часто одерживает победу над здравым смыслом.

1 0 0 0 0 0