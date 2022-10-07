США предупредили о катастрофе в случае вступления Украины в НАТО | 360°

Все новости

Происшествия

07 октября 2022, 10:02

Раненых при украинском обстреле автобуса в Дарьевке могут перевести в Крым

Спецоперация

07 октября 2022, 10:01

Республика Алтай не мобилизовала ни одного бойца

Реклама

Подмосковье

07 октября 2022, 10:00

Подмосковье подписало с инвесторами соглашения почти на 16 млрд рублей на аграрной выставке

Подмосковье

07 октября 2022, 09:54

Тяжелоатлет из Люберец поставил новый рекорд и посвятил его участникам спецоперации

Происшествия

07 октября 2022, 09:49

Обстрелянный ВСУ автобус под Херсоном вез только мирных жителей

Спецоперация

07 октября 2022, 09:48

ВСУ расстреляли 16 человек на севере Херсонской области

Мир

07 октября 2022, 09:45

Зеленского предложили изолировать от общества

Мир

07 октября 2022, 09:43

Франция задумалась о поставках Украине дополнительных установок Caesar

Подмосковье

07 октября 2022, 09:38

Коммунальщики из Котельников показали высокую готовность к зиме

Мир

07 октября 2022, 08:48

США предупредили о катастрофе в случае вступления Украины в НАТО

The Federalist: вступление Украины в НАТО дорого обойдется США

Читать 360tv в

Вступление Украины в Североатлантический альянс обернется катастрофой, предупредил вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в материале для газеты The Federalist. По его мнению, членство Украины в НАТО обошлось бы Соединенным Штатам крайне дорого.

Первоначальные затраты, по подсчетам эксперта, достигли бы 27 миллиардов долларов, а ежегодные расходы налогоплательщиков США — до 11 миллиардов. Кроме того, Америке пришлось бы постоянно размещать многотысячные контингенты в Европе. При этом вооруженные силы США и так перегружены и недоукомплектованы, напомнил Колдуэлл.

Реклама

«Глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — констатировал он.

Реклама

Но добавил, что «слепая преданность Альянсу» часто одерживает победу над здравым смыслом.

США

НАТО

Украина

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама