США предрекли Европе «действительно тяжелую» зиму | 360°

Мир 23 сентября 2022, 00:42 Поделиться Telegram

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Viber США предрекли Европе «действительно тяжелую» зиму Глава Минфин США Йеллен: Европу ждет очень трудная ситуация зимой из-за энергопоставок РИА «Новости»

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Европу ждет очень трудная зима из-за энергопоставок, при этом воздействие на экономику США будет минимальным. Об этом заявила глава Минфина Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен на конференции в Вашингтоне, организованной журналом The Atlantic.

«Мы видели, что цены на энергоносители взлетели в Европе, и для них это будет очень тяжелая зима. Мы даже в близкой степени не подвержены подобному», — заявила министр на конференции в ответ на вопрос, смогут ли европейцы отказаться от закупок российского газа, не подвергая экономику риску рецессии.

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Йеллен заявила, что на американскую экономику эта ситуация повлияет в незначительной степени.

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«Конечно, на нас это тоже влияет, но мы не так этому подвержены, как они. Есть определенное влияние, но я бы не стала преувеличивать то, насколько оно велико для перспектив роста экономики США», — подчеркнула министр финансов.

Жителям Европы предсказали «красную тревогу» из-за энергокризиса. Чтобы не допустить повсеместных бесконтрольных перебоев с электричеством, населению придется жестко экономить.

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