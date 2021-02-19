США в лице администрации президента Джо Байдена составят новый санкционный доклад из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Они могут быть поданы на рассмотрение в Конгресс уже 19 февраля.

Ожидается, что в документе будут указаны очередные ограничительные положения, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции. Так администрация Байдена стремится одновременно остановить реализацию проекта и не вступать в конфликт с Германией, сообщил Bloomberg.

Источники рассказали агентству, что госсекретарь Энтони Блинкен не считает важным преследовать компании или отдельных людей изстран вроде Германии, поскольку для него более важно найти дипломатическое решение и устранить разногласия, вызванные внешней политикой бывшего президента США Дональда Трампа.

В то же время собеседники агентства отметили, что если Вашингтон будет пытаться уменьшить напряженность с Берлином, то рискует оттолкнуть союзников наподобие Украины, Польши и стран Балтии.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам, составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский СПГ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белому дому необходимо меньше интересоваться «Северным потоком — 2» и обратить внимание на внутренние проблемы. Пресс-секретарь указал на то, что Америка осталась без тепла и электричества из-за аномальных погодных условий.