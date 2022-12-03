Мир 03 декабря 2022, 09:17 США представили новый стратегический бомбардировщик Defense News: ВВС США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider Викимедиа

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Соединенные Штаты представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider. Он способен нести ядерное оружие. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

Церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле в штате Калифорния. На ней США представили бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. Предшественник — B-2 Spirit — был представлен в ноябре 1988 года.

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Новый самолет оснащен технологией «стелс». По заявлению Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести и обычные боеприпасы, и ядерные. Самолет работает с облачными технологиями, они позволяют создать «цифрового близнеца» для контроля за выполнением боевых задач.

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Самолет должен подняться в воздух уже в 2023 году. Презентацию самолета изначально планировали провести в 2021-м, но мероприятие постоянно переносилось.

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