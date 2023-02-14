14 февраля 2023, 19:05
США предрекли «выход из-за кулис» в украинском конфликте
Global Times: США могут начать переговоры с Россией, вмешавшись в конфликт на Украине
Власти США могут инициировать переговоры с Россией, открыто вступив в конфликт на Украине. Об этом в материале для китайского издания Global Times написал журналист Фэй Сюэ.
«В сложившейся ситуации между Россией и Украину возможны серьезные перемены. Очевидно, что США не хотят надолго затягивать кризис в его нынешнем виде, им нужен быстрый результат», — считает он.
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По мнению журналиста, Соединенные Штаты способны предложить Украине серьезную помощь в экономической и военной сферах. Тогда конфликт с Россией вошел бы в более стабильное состояние.
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«Поэтому США могут выйти из-за кулис на передовую, устроить диалог с Россией по вопросу Украины, напрямую вмешавшись в ситуацию», — отметил Сюэ.
Ранее авторы Global Times обвинили американские власти в нежелании быстро прекратить украинский кризис. Истинной целью Джо Байдена журналисты назвали использование конфликта для подрыва Евросоюза и России.
США
Россия
Украина
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