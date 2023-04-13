Мир 13 апреля 2023, 17:08 США предрекли Украине повторение афганского провала Экс-разведчик Риттер: США на Украине ждет повторение провала в Афганистане U.S. Department of Defense

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Конфликт на Украине закончится для американских властей поражением, как и в Афганистане. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Исход будет такой же, как тот, которого мы добились в Афганистане», — сказал военный.

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По его мнению, это была катастрофа. Вместо организованного отступления американцы получили шесть тысяч окруженных служащих в аэропорту Кабула, тела, падающие с самолетов. Риттер назвал это полным провалом, который повторится в отношении Украины.

Бывший офицер ранее обращал внимание, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает безопасности всего мира.

Он усомнился в умственных способностях украинского лидера. По мнению экс-офицера разведки США, только выживший из ума человек может требовать вернуть Крым ради порядка в международных отношениях.