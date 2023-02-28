Мир 28 февраля 2023, 17:02 США предрекли участие в новой войне на Ближнем Востоке TWSJ: политика США может привести к их участию в новой войне на Ближнем Востоке U.S. Department of Defense

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Агрессивная внешняя политика США способна привести страну к участию в новом крупном военном конфликте на Ближнем Востоке. Об этом говорится в статье американского издания The Wall Street Journal «Война на Ближнем Востоке ближе, чем вы думаете».

По мнению автора материала Уолтера Мида, администрация Белого дома неверно оценила угрозы, стоящие перед созданным США мировым порядком.

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«Американские власти решили, что угрозой для них является Китай, однако не учли усиление влияния таких стран, как Россия, Иран, и их союзников. Страна в итоге рискует столкнуться с большой войной на Ближнем Востоке», — говорится в статье.

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Автор статьи отметил, что наилучшим вариантом для США, чтобы избежать нового конфликта, может стать улучшение отношений с Саудовской Аравией.

«Необходимо позволить ближневосточным государствам самим себя защищать, а не ввязываться в войну», — заключил автор материала.

Ранее телеканал Fox News указал на глубокий символизм в постоянном попадании американского президента Джо Байдена в комичные ситуации.