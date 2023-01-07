Мир 07 января 2023, 18:36 США предрекли участь Советского Союза Иранский генерал Каани: США могут повторить судьбу СССР Викимедиа

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Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу СССР, заявил иранский бригадный генерал, командир спецподразделения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани. Его слова привела газета The Tehran Times.

«США будет преследовать судьба Советского Союза, и это подтвердили аналитические центры», — заявил он.

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По словам иранского генерала, серьезные разногласия возникнут между американским обществом и властями. На процесс повлияет и нежелание элиты менять сложившуюся систему.

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Каани выразил уверенность, что в обозримом будущем вслед за США крах ждет и Израиль. Сейчас в израильской армии наблюдается нестабильная ситуация, когда жители страны все меньше хотят идти служить. Генерал рекомендовал Ирану держаться в противостоянии с США, продолжая отстаивать независимую позицию.

Ранее Минфин США расширил санкции против Ирана, включив в список несколько физических лиц. Эту объяснили тем, что подпавшие под ограничительные меры иранцы якобы имеют отношение к поставкам беспилотников в Россию.