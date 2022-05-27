США предрекли теракты из-за бесконтрольных поставок оружия на Украину

Бесконтрольные поставки оружия и боеприпасов на Украину могут обернуться для США терактами. Об этом написал обозреватель Раджан Лаад в своей статье для издания American Thinker.

По словам публициста, на территории Украины находятся сейчас около 20 тысяч иностранных наемников. Всех этих бойцов невозможно было тщательно проверить до отправки в зону боевых действий. Некоторые иностранцы могли отправиться на Украину, чтобы украсть там современное оружие для дальнейшей продажи на черном рынке.

«Если кто-то из „бойцов“ или спекулянтов окажется террористом, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной земле», — заявил Лаад.

Он напомнил, что 22 конгрессмена усомнились в соблюдении американской администрацией требований закона о контроле за экспортом оружия от 1976 года. Документ ограничивает использование оружия, которое США отправляют в другие страны. Как уточнил автор материала, этот вопрос так и остался без ответа властей. Лаад заключил, что американцам следует беспокоиться не только о потраченных на Украину деньгах, но и о возможных негативных последствиях.