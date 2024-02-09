Мир 09 февраля 2024, 04:45 США предрекли судьбу Римской империи Путин сравнил ситуацию в США с распадом Римской империи РИА «Новости»

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Исторический опыт Римской империи можно применить на нынешнюю ситуацию внутри США. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отметил президент России Владимир Путин.

«В человеческой истории, кажется, ничего подобного великой Римской империи еще не было. Тем не менее, когда варвары накопили свой потенциал, она развалилась под их ударами», — сказал он.

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Путин выразил мнение, что это случилось благодаря экономическому укреплению и росту популяции варварских племен.

«В итоге режим Римской империи развалился, а она навязывала свою волю всем миру очень долго. Хотя сам процесс разложения длился около 500 лет. С нынешней ситуацией разница в том, что все процессы идут гораздо быстрее, чем во времена Римской империи», — добавил президент России.

Он также отметил, что, используя доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, США совершили грубейшую стратегическую ошибку.