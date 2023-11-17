Мир 17 ноября 2023, 07:33 США предрекли распад в случае продолжения поддержки Украины Депутат Госдумы Шеремет: поддержка Украины может привести к развалу США Ministry of Defense of Ukraine

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Поддержка Украины может спровоцировать развал Соединенных Штатов. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

По его словам, затянувшаяся поддержка Украины может привести к «дальнейшему скатыванию в пропасть» экономики Соединенных Штатов. Кроме того, это спровоцирует протесты по всей страны, которая итак погрязла в долгах простых американцев.

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«Погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства», — подчеркнул он.

Шеремет назвал деятельность президента США Джо Байдена антинародной и античеловеческой. Именно работа американского лидера может сыграть с США злую шутку, заключил парламентарий.

Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфликт на Украине никак не помогает экономике страны. По его мнению, американские власти добьются большего эффекта, если просто раскидают много денег над Штатами.