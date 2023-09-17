Мир 17 сентября 2023, 03:46 США предрекли проигрыш в случае большой войны Обозреватель Atlantic Шейк: США проиграли бы войну из-за нехватки боеприпасов Unsplash

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США ждет проигрыш при крупномасштабной войне из-за нехватки боеприпасов и оружия. Об этом сообщила обозреватель американского журнала The Atlantic Кори Шейк.

«Наша страна вполне могла бы проиграть крупномасштабную войну из-за нехватки оружия и боеприпасов, а не из-за помощи Украине. В крупном конфликте боеприпасы США закончились бы уже через несколько недель», — написала она.

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По мнению журналистки, количество оружия, поставляемое Украине, «незначительно» по сравнению с тем количеством, которое нужно стране и которого в запасах Соединенных Штатов нет.

Шейк подчеркнула, что Белый дом не может рассчитывать на то, что в случае конфликта союзники обеспечат себя самостоятельно. Еще до отправки Великобританией оружия на Украину, ее запасы уже были очень малы.

По словам обозревателя, текущий оборонный бюджет США предусматривает расходы в размере 109 миллиардов долларов на статьи, не связанные с обороной.

Ранее сенатор Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение поправки в военный бюджет США на 2024 год, призвав существенно сократить финансирование ВСУ. Она напомнила, что Украина не является штатом США или страной НАТО.