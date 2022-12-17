Мир 17 декабря 2022, 12:10 США предрекли проблемы из-за увеличения бюджета на помощь Украине TAC: решение конгресса увеличить бюджет на помощь Украине вредит интересам США Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Действия конгресса идут вразрез с интересами США из-за увеличения бюджета на помощь Украине. Об этом сообщило издание The American Conservative.

«Этот закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) <…> оскорбляет наших военных и американский народ», — заявил автор статьи Брэдли Девлин.

Реклама

По его словам, принятие закона также усугубляет конфликт на Украине. Девлин отметил, что по этой же причине расходы страны на оборону составили 858 миллиардов долларов. Это на 8%, чем в прошлом году, а также на 45 миллиардов долларов больше, чем было нужно Белому дому.

Реклама

Девлин отметил, что закон направлен на участие США в конфликте на Украине «до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые „сговором с Россией“ демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву».