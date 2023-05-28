Мир 28 мая 2023, 02:19 США предрекли обвал фондового рынка на 45% в случае дефолта Белый дом: фондовый рынок США рухнет на 45% в случае дефолта по госдолгу РИА «Новости»

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Фондовый рынок США грозит рухнуть на 45% в случает объявления дефолта по госдолгу. Об этом заявил Совет экономических консультантов, сообщило РИА «Новости».

В этом случае объем ВВП страны сократится на 6,1%. Лишатся рабочих мест 8,3 миллиона человек. Все это спровоцирует глубокую рецессию, сравнимую с 2008 годом, следует из доклада. Некоторые аналитики считают, что указанные цифры искусственно завышены, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам.

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Однако специалисты сходятся во мнении, что неподъемный долг приблизил страну к угрозе дефолта впервые с 1979 года. Дефолт по долгу может быть объявлен в начале июня, если республиканцы и демократы не договорятся насчет долгового лимита. Сейчас он составляет 31,4 триллиона долларов. Но суммарный объем обязательств США уже достиг рекордных 31,8 триллиона долларов.

В случае дефолта кредиты для малого и среднего бизнеса станут менее доступными на фоне сокращения мировой торговли и создания массовых проблем у региональных американских банков. Ожидается негативная реакция всех секторов экономики.

Самым негативным станет сценарий, при котором инфляция взлетит, а доллар рухнет. Крупнейшие держатели американских облигаций — Китай, Япония и Британия начнут распродавать их по бросовым ценам.

Ранее сообщалось, что американские власти пытаются урегулировать проблему с госдолгом. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» порассуждал о том, как Соединенные Штаты могут решить проблему, а также назвал вероятные последствия кризиса.