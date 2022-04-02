Высокие цены на энергоносители в США, а также стремительный рост инфляции на внутреннем рынке стали тревожными сигналами о скором экономическом спаде. Американскую экономику спасет отказ от антироссийских санкций.

Выход России из-под недавних ограничительных мер, отметило издание The Hill, ускорит завершение конфликта на Украине.

«Выход Москвы из-под недавних санкций <…> поможет стабилизировать международные энергетические рынки», — сказано в публикации.

Деэскалация международных конфликтов и диверсификация поставщиков топливных ресурсов, отметил автор материала, поможет Вашингтону удержать на плаву экономику США.

Повышение цен на топливо увеличивает стоимость сельскохозяйственной продукции и готовых товаров. Потребитель увидит это в росте цен на продукты, что приведет к снижению покупательской способности.

Президента США Джо Байдена подвергли критике и журналисты Fox News. Это произошло после его высказываний о топливном кризисе в стране. Глава Белого дома обвинил в кризисе Россию и топливные компании. Однако 38% американцев считают именно Байдена виновным в сложившейся ситуации.