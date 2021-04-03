США предрекли лидерство по деградации после легализации наркотиков

В США уже 15 штатов легализовали продажу и употребление марихуаны. Страна рискует окончательно занять место мирового лидера по социальной деградации, если ситуация и впредь будет развиваться подобным образом.

Сенатор Алексей Пушков допустил, что в Соединенных Штатах в какой-то момент снимут запрет и на тяжелые наркотики. Этого нельзя исключать, поскольку «американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи».

«С легализацией тяжелых наркотиков <…> Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации», — написал Пушков в Telegram.

Закон о регулировании и налогообложении марихуаны подписал в середине недели губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, назвав принятый документ «прогрессивной победой». Его штат стал 15-м, где марихуана разрешена к продаже и употреблению в немедицинских целях.

Отношение к легким наркотикам хотят скорректировать даже в Белом доме. А легализовавший наркотик еще в 2012 году штат Вашингтон, писали СМИ, теперь выступает за снятие запрета на тяжелые наркотические средства.