США предрекли катастрофу из-за попыток американского президента Джо Байдена «грозить» российскому лидеру Владимиру Путину, говорится в статье, опубликованной в издании The National Interest.

По словам автора материала, глава Белого дома во время выступления в Конгрессе заявил, что США не стремятся к эскалации с Россией, но при этом он пригрозил Москве «последствиями» в случае конфликта. Это стало «последним предупреждением» президента США российскому коллеги, считает автор статьи.

Подобная политика Байдена, как отметил автор материала, может привести к формированию вынужденного союза Москвы и Пекина, противостояние с которым может обернуться катастрофой. Поскольку Вашингтон готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, пишет автор статьи, то ему не следует упускать возможные геополитические риски, которые связаны со стратегическим треугольником США-Китай-Россия.

Как сообщило ИА Nation News, России и Китаю не нужно вступать в союз, чтобы добиться критической ситуации для Вашингтона. Он не сможет работать на два фронта.

Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу или уничтожить американские спутники, заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд. Космос, по его словам, это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море. Он отметил, что цель Штатов состоит в том, чтобы «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него». Поэтому, по его словам, США необходимо «не допускать» подобного развития событий, а космическая сфера «должна быть безопасна для всех».