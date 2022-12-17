Мир 17 декабря 2022, 21:09 США предрекли истощение арсеналов из-за помощи Украине Bloomberg: США рискуют истощить свой военный арсенал, помогая Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

В случае угрозы США не смогут защитить себя, так как страна скоро истощит свой военный потенциал, если будет продолжать помогать Украине. Об этом написало издание Bloomberg.

По мнению авторов, в случае конфликта, например, с Китаем или Северной Кореей, Пентагон окажется частично недееспособным в сфере наземного оружия.

Реклама

Посол США в НАТО Джулианна Смит считает, это серьезный вызов как для союзников НАТО, которые обязались передавать военную помощь Вооруженным силам Украины, так и для самих ВСУ, которые сталкиваются с нехваткой вооружения.

Реклама

Авторы статьи подсчитали, что США передали Украине более миллиона артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров, более 8,5 тысячи противотанковых ракет Javelin, 1,6 тысячи переносных ракет Stinger и множество другой техники.

Ранее ИА Nation News сообщило о захвате ВС РФ в качестве трофея «сокровища» американской армии — беспилотника RQ 20 Puma ценой в 250 тысяч долларов. США направили на Украину 16 таких дронов. Они умеют проводить разведку, патрулирование, корректировку огневой поддержки. Теперь полученный трофей изучат российские инженеры.