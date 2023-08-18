Мир 18 августа 2023, 02:39 США предрекли исчезновение после конфликта с Россией и Китаем Кандидат в президенты Рамасвами: конфликт с РФ и Китаем грозит США исчезновением РИА «Новости»

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Соединенные Штаты могут исчезнуть, если произойдет конфликт с Россией и Китаем. Таким мнением кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами поделился в интервью журналисту Такеру Карлсону. Его слова привели РИА «Новости».

«Я думаю, есть шанс, что, если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть», — сказал он.

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По словам политика, американская сторона не сможет защититься от ядерного оружия. К тому же, национальная оборона США давно оставляет желать лучшего.

Ранее начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков заявил, что США планируют помешать реализации военно-технического сотрудничества России и Вьетнама. Таким образом, американские власти хотят набрать обороты перед тем, как противодействовать тандему Москвы и Пекина.