США предрекли гражданскую войну из-за попыток демократов удержать власть | 360°

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США предрекли гражданскую войну из-за попыток демократов удержать власть

Экс-конгрессмен США Гэббард обвинила сторонников Байдена в приближении гражданской войны

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Заявления сторонников и членов Демократической партии о приравнивании штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа к терактам 11 сентября вносят серьезный раскол в общество и ставят американцев на грань гражданской войны. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступила бывший конгрессмен Тулси Гэббард.

Она подчеркнула что никто не может сравнивать простых людей с террористами, чьи действия привели к сотням жертв.

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«Омерзительно и возмутительно слышать, как эти люди сравнивают наших соотечественников с террористами. Более того, они буквально заявили о том, что те хуже террористов „Аль-Каиды“* Это демонстрирует то, как далеко они готовы зайти, толкая нашу страну на грань гражданской войны», — заявила Гэббард.

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Подобные заявления, обратила внимание политик, звучат от членов или сторонников Демократической партии, которые любой ценой хотят удержаться у власти в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Действующий президент США Джо Байден, напомнили «Известия», назвал своего предшественника Дональда Трампа и его сторонников «угрозой благополучию страны». Также американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах намерены инициировать импичмент действующему главе государства.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая группировка

США

Дональд Трамп

Джо Байден

Штурм Капитолия сторонниками Трампа

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