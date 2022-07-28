США предрекли геополитическую катастрофу «на заднем дворе» из-за Байдена

США потерпят катастрофическое поражение, если президент страны Джо Байден запретит экспорт нефти. Такую возможность рассматривают в Белом доме, сообщила газета The Wall Street Journal.

Байден надеется введением эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов остановить стремительный рост цен внутри страны. Мера, отметили в материале, не только не остановит инфляцию, но и нанесет США серьезный геополитический урон. Запрет экспорта подтолкнет бывших покупателей в сторону России, второго по величине экспортера нефти в мире.

«Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?» — задались вопросом в статье.

В результате такого решения США потерпят катастрофическое поражение от России «на своем заднем дворе», подчеркнул автор материала.