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    28 июля 2022, 23:00

    США предрекли геополитическую катастрофу «на заднем дворе» из-за Байдена

    WSJ: эмбарго на экспорт нефти из США принесет России геополитическую победу

    Полина Созыкина

    США потерпят катастрофическое поражение, если президент страны Джо Байден запретит экспорт нефти. Такую возможность рассматривают в Белом доме, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Байден надеется введением эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов остановить стремительный рост цен внутри страны. Мера, отметили в материале, не только не остановит инфляцию, но и нанесет США серьезный геополитический урон. Запрет экспорта подтолкнет бывших покупателей в сторону России, второго по величине экспортера нефти в мире.

    «Кажется ли хорошей идеей отказ от торговых отношений с нашими союзниками в Северной и Южной Америке, не оставляющий им выбора, кроме как наладить более прочные связи с Россией?» — задались вопросом в статье.

    В результате такого решения США потерпят катастрофическое поражение от России «на своем заднем дворе», подчеркнул автор материала.