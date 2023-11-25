Мир 25 ноября 2023, 02:50 США предрекли «день национальной расплаты» из-за страха Байдена перед Путиным The Hill: страх Байдена перед Путиным угрожает нацбезопасности США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американцам предрекли «день национальной расплаты» из-за позиции их лидера по Украине. Президент Джо Байден, опасающийся ухудшения отношений с Россией, принимал неудачные решения, способствующие усилению напряжения между США и Россией, написала газета The Hill.

«Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с [президентом России] Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать», — подчеркнули авторы материала.

Реклама

Америка, пусть и не напрямую, задействована в конфликтах на Украине и в секторе Газа. При этом стратегию национальной безопасности страны не рассчитали даже на участие в трех внештатных ситуациях. Авторы статьи напомнили, что политики в Вашингтоне могли бы вмешаться и в ситуацию вокруг Тайваня.

Журналисты также отметили, что в России не раз говорили, что Североатлантический альянс настроен на конфронтацию и милитаризацию континента.

Ранее издание отметило, что раскол демократов из-за вопроса по сектору Газа стал серьезной политической проблемой для Байдена.