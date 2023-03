Мир 27 марта 2023, 20:40 США предрекли дефолт из-за постоянной накачки экономики деньгами Секретарь Совбеза России Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту РИА «Новости»

Решение властей США увеличивать объемы наличности, чтобы залить экономические проблемы деньгами, приведет к печальным последствиям в виде финансового кризиса и дефолта. Такой прогноз в интервью «Российской газете» дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что финансовая система США построена за счет печатного станка, поэтому в ней уже наблюдаются серьезные сбои.

«Модель бесконтрольной эмиссии, при которой любые экономические проблемы в буквальном смысле заливаются деньгами, не может работать вечно», — заметил Патрушев.

Секретарь Совбеза России напомнил, что к дефолту американскую финансовую систему может привести государственный долг, который уже превысил 31,5 триллиона долларов. А падение доверия к американской валюте на фоне спекулятивных операций на рынке вызовет серьезный финансовый кризис.

После банкротства крупных американских банков — Silicon Valley Bank of California и Signature Bank of New York, — потерявших средства на фоне подешевевших облигаций из-за повышения ключевой ставки, остальные финансовые учреждения США заняли более 164 миллиардов долларов у вспомогательных фондов ФРС, чтобы подтвердить свою ликвидность.

Эта сумма побила рекорд банковского кризиса 2008 года, когда банки взяли кредиты на 111 миллиардов долларов. Напуганные внезапным банкротством банков вкладчики продолжают забирать свои депозиты, опасаясь нового крушения банков и потери накопленных средств.