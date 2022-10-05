Мир 05 октября 2022, 21:15 Поделиться Telegram

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Viber США предположили, что за убийством Дугиной стоят власти Украины — СМИ NYT: разведка США предположила, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские власти РИА «Новости»

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Разведка США предположила, что за убийством российского политолога Дарьи Дугиной могут стоять украинские власти, сообщила газета The New York Times. По данным издания, американское руководство допускает, что преступление совершили без ведома заокеанских кураторов.

Источник издания сообщил, что американские спецслужбы могли бы не разрешить убийство Дарьи Дугиной. После того, как все случилось, кураторы сделали «выговор» возможным заказчикам с Украины.

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«Разведывательные службы США считают, что определенные элементы украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля», — заявили авторы статьи. По их мнению, США не участвовали в подготовке покушения на россиянку.

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Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. В тот день она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где находилась со своим отцом Александром Дугиным. ФСБ раскрыла имя исполнительницы преступления. Ей оказалась 43-летняя украинка Наталья Вовк.

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