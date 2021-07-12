США предостерегли Кубу от насилия в отношении протестующих

Соединенные Штаты поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут осуждать любое применение насилия властями Кубы к протестующим. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права», — написал Салливан в Twitter.

Первые за долгие годы крупные протесты прошли на Кубе 12 июля. В них приняли участие порядка одной тысячи человека, написало РИА «Новости». Митингуют требуют провести свободные выборы и решить социальные проблемы. Местные СМИ сообщили что протесты и скопления людей зафиксированы в восьми городах. В частности, в Гаване.

В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти выйти на улицы. Он заявил, что коммунисты будут противостоять контрреволюционным наемникам, которые продались «американской империи». Также Диас-Канель пообещал революционный ответ на действия протестантов.