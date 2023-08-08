08 августа 2023, 09:12
США предоставят Украине новый пакет военной помощи — СМИ
Reuters: США направят на Украину вооружение на 200 миллионов долларов
Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдет вооружение на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на источники в администрации президента США Джо Байдена.
В очередной пакет войдут, в частности, ракеты управляемой РСЗО и противотанковые ракеты, боеприпасы, оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, перехватчики ПВО для системы Patriot. Сообщается, что «лишние» средства появились в результате бухгалтерской ошибки, допущенной в мае 2023 года. Тогда стоимость оружия, подготовленного Соединенными Штатами для ВСУ, неправильно подсчитали — к реальной сумме случайно добавили несколько миллиардов.
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Издание уточнило, что использование «вырученных» средств, уже санкционированных конгрессом, имеет большое значение для администрации американского президента.
Ожидается, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине 8 августа.
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