США предоставит Украине еще 200 миллионов долларов оборонной помощи
Президент США Джо Байден поручить выделить 200 миллионов долларов на оборонную помощь Украине. Об этом сообщил Белый дом.
Байден подписал соответствующий меморандум. В этом документе президент Соединенных Штатов сообщил, что делегирует госсекретарю полномочия «распорядиться о сокращении оборонных статей и услуг Министерства обороны, а также военного образования и обучения на общую сумму до 200 миллионов долларов США для оказания помощи Украине».
В конце февраля Джо Байден распорядился о предоставлении «немедленной военной помощи» Украине на 600 миллионов долларов. На нужды обороны предполагалось направить 350 миллионов долларов. В рамках своих полномочий госсекретарь США должен был определить, соответствует ли интересам Штатов предоставление Украине безвозмездной помощи еще на 250 миллионов долларов.
Политолог, американист Малек Дудаков допустил, что действия Байдена, связанные с Украиной, приведут в итоге к его отставке. Эксперт указал на то, что республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в неадекватности и чрезмерно мягкой реакции на ситуацию вокруг Украины. Позиция республиканского крыла в том, что Байден сам довел ситуацию до кризиса, в котором США смотрятся очень плохо и их репутация подорвана, заметил Дудаков.