Исходя из стенограммы следует, что глава Белого дома хотел убедиться, что российский лидер Владимир Путин «не сможет причинить страдания народу Украины», поэтому США предоставили системы «оборонительного оружия народу Украины».

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«Предыдущая администрация решила этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь тем, что администрация сделала со своей политикой в отношении Украины», — сказал Помпео в интервью.

Также Помпео попросили прокомментировать ситуацию вокруг импичмента Трампа после его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам госсекретаря США, в Белом доме хотели уменьшить масштабы коррупции, которая существует на Украине, и у Зеленского была возможность посодействовать этому.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, страна активизировала военное сотрудничество с США. После начала силовой операции в Донбассе Вашингтон сразу приступил к военной помощи Киеву. В 2017 году американская сторона одобрила поставки оружия Украине, включая Javelin. Стоит отметить, что администрация экс-президента США Барака Обамы отказывалась это делать, несмотря на просьбы с украинской стороны.

Россия в свою очередь считает, что поставки вооружения Киеву могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.